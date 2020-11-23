«Цифры везде разные»: мэр Вологды о приостановке публикации статистики о коронавирусных больных

Мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал решение губернатора Вологодской области о приостановке ежедневной публикации статистики о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах.

— Статистику никто не боится испортить. Мы показываем, что цифры очень большие, но данные, которые поступают из моногоспиталя, данные, которые дает Роспотребнадзор, данные из здравоохранения, они все разные. Поэтому губернатор объявил, что нужно уточнить статистику, чтобы никого не вводить в заблуждение. Поэтому наберитесь терпения, скоро статистика опять будет, — пояснил в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что теперь данные о заболевших коронавирусом вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19».

Так, на прошлой и позапрошлой неделе, по данным областного оперштаба, не менялось количество умерших от коронавируса — оно долгое время оставалось на отметке в 74, хотя в соцсетях люди писали о том, что даже среди их знакомых есть скончавшиеся пациенты с COVID-19, и цифра устарела. Начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Вологодской области Светлана Пчелинцева подтвердила, что реальное количество случаев смерти пациентов выше, чем цифры статистики.