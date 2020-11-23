В Вологде из-за заболевших коронавирусом водителей уменьшили количество рейсов до Молочного

Перевозчик, обслуживающий маршруты № 37 и 37Э в Вологде, сократил количество рейсов до Молочного.

— Частник ограничил количество выходов автобусов, представив информацию, что часть водителей заболела COVID-ом, и из-за этого не могут выводить все автобусы на линию. Разбираемся в этой ситуации. Пока не знаю, что сделать с этим перевозчиком, подумаем. Другой транспорт или другого перевозчика мы туда направить не можем, потому что есть маршрутные карты, — сказал в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

В группе «Молочное Подслушано» в соцсети пишут, что в рабочие дни количество рейсов на двух маршрутах сократили с 63 до 49. Местные жители возмущены.

— Ну разве нормально сокращать количество рейсов в период заболеваемости? Никакие маски и перчатки не помогут, если стоять нос к носу, а именно так и получается. Настоящее вредительство! — пишет Любовь Румянцева.

— Контроля над перевозчиком нет, как им выгодно так и делают. И так автобусы ездят битком набитые, видимо им денег мало, так они сократили рейсы. Пусть руководитель хоть раз прокатится в таком автобусе, а лучше вместе с представителем администрации, — пишет Ирина Соколова.