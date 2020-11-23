В Череповце сторож детсада воровал продукты из столовой

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 55-летнего сторожа детского сада, подозреваемого в краже продуктов из столовой. Сообщившая о происшествии заведующая учреждением рассказала, что продукты пропадали в течение недели.

«Женщина решила понаблюдать за персоналом и приехала в выходной день на работу. Зайдя на кухню, она обнаружила сторожа, который складывал в заранее приготовленные пакеты мясо, овощи, сливочное масло», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.