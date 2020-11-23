В Нюксенском районе депутаты в третий раз не смогли избрать нового главу

23.11.2020 [Общество]

Представительное собрание Нюксенского района в третий раз не смогло избрать нового главу муниципалитета из состава своих депутатов. Очередное заседание состоялось 17 ноября.

—  В работе ПС приняли участие 11 депутатов из 16 (пять отсутствовали по причине болезни), что достаточно для принятия решений. В процедуре голосования за главу района участвовали председатель Представительного собрания и 9 депутатов за исключением кандидатов на этот пост Игоря Чугреева и Сергея Прокопьева. За первого проголосовали 6 человек, за второго — четыре. Таким образом, требующихся по регламенту как минимум 9 голосов, не набрал ни один из них, — сообщает районная газета «Новый день».

Ранее NewsVo сообщал, что первое заседание совета, на котором рассматривался данный вопрос, было назначено на 13 октября, но оно не состоялось из-за несоблюдения требований ст. 17 регламента собрания — депутатов не предупредили о заседании заранее. Однако и 26 октября избрать нового главу не удалось, хотя кворум имелся — на заседании присутствовали 14 из 16 депутатов. На голосование были выдвинуты две кандидатуры: глава Городищенского муниципального образования Игорь Чугреев («Единая Россия») и глава Нюксенского муниципального образования Сергей Прокопьев (самовыдвиженец, ранее дважды становился депутатом Совета муниципального образования Нюксенское от «Единой России»). Последнего на своем собрании поддержала фракция «единороссов». Согласно Уставу, за главу района должны проголосовать более половины депутатского корпуса, то есть не менее 9 человек.

— Мнения же разделились: за Игоря Чугреева было отдано 5 голосов, за Сергея Прокопьева — 7 (сами кандидаты в голосовании не участвовали). Причем, процедура после обсуждений проводилась неоднократно. Но к консенсусу депутаты так и не пришли, — сообщает «Новый день». 

Издание сообщает, что вариантом выхода из сложившейся ситуации станет голосование при стопроцентной явке депутатов. Только в этом случае один из предложенных кандидатов может набрать необходимый минимум голосов. 

Дата следующего заседания пока не определена, обязанности главы пока продолжает исполнять Нина Истомина. 

Тэги: депутаты, глава района

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