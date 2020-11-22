Череповецкая «Северсталь» проиграла подмосковному «Витязю» со счетом 4:1

Череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ на выезде встречалась с подмосковным «Витязем». Матч проходил при пустых трибунах, потому что в Московской области из-за COVID-19 запрещены все массовые и спортивные мероприятия проводить со зрителями.

Череповчане активно провели первый период, вот только открыть счёт не смогли. Где-то хозяев спасал вратарь Илья Ежов, а где-то шайба попадала в штангу ворот.

Счет был открыт в середине матча, Джастин Дэнфорд вывел хозяев вперёд. Спустя четыре без малого минуты Владислав Кодола сравнивает счёт, реализуя большинство «Северстали» 1:1. Но в дальнейшем забивали только хозяева. Игроки «Витязя» ещё дважды реализовали большинство, а окончательный счёт 4:1 установил Даниил Пыленков, забросив шайбу в пустые ворота за 32 секунды до конца матча. «Северсталь» терпит третье поражение подряд. Два из которых основное время матча, и одно в овертайме.

«Сегодня была очень важная игра за «восьмёрку». Проиграли в реализации моментов. Плюс, конечно, хороший настрой соперников. «Витязь», кстати, с победой. Молодцы! Создавали очень много моментов, но, к сожалению, реализация нас подводит. Очень важная игра была. Через игру опять играем с «Витязем». Будем настраиваться. Жизнь продолжается», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

После серии неудачных матчей «Северсталь» с 4 места в Западной конференции скатилась на 7-е. В следующем матче, 22 ноября череповчане сыграют с магнитогорским «Металлургом», а 24 вновь с «Витязем», только уже в Череповце.