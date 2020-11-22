Вологжанина осудили за покушение на убийство собутыльника и незаконное проникновение в его жилище

22.11.2020 [Происшествия]

В Вологде суд огласил приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство собутыльника, с которым поссорился, и незаконном проникновении в его жилище.

По материалам дела, инцидент произошёл 29 сентября 2019 года в квартире 21-летнего потерпевшего на улице Чехова. Пьяный подсудимый вошёл в квартиру через незакрытую дверь и ударил молодого человека по шее ножом, который принёс с собой. Мать пострадавшего, защищая сына, закричала и позвала на помощь соседей. На место происшествия вызвали скорую. Обвиняемый скрылся.

«Потерпевший признал, что в гостях у знакомого вел себя несколько вызывающе, в связи с чем тот его и выгнал, но не ожидал выяснения отношений спустя сутки с применением ножа», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда вологжанину назначено наказание в виде шести лет и одного месяца колонии строгого режима.

Тэги: нож

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