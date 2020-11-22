Пьяный водитель в Череповце отказался от освидетельствования из-за страха заразиться COVID-19

В Череповце суд оштрафовал водителя, который отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Согласно материалам дела, 1 октября у дома № 11 по проспекту Луначарского в Череповце водитель автомобиля Chevrolet не выполнил требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«В судебном заседании нарушитель вину признал. Пояснил, что выпил коньяка за час до того, как сел за руль, а от прохождения освидетельствования отказался, поскольку боялся заразиться коронавирусом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 16 в г. Череповце признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.



Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.