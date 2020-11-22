Вологжанин украл смарт-часы у собутыльника и потерял их

В Вологде полицейские задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

19-летний потерпевший пояснил, что накануне выпивал с друзьями, а в конце вечера обнаружил, что у него пропали смарт-часы. Сумма ущерба составила 3000 рублей. Подозреваемым оказался знакомый пострадавшего.

«Юноша сознался в содеянном, пояснив, что в ходе посиделок заметил смарт-часы у своего друга, а когда собрался домой, забрал их с собой, однако по пути он потерял украденное», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.