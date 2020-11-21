176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

21.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 176 новых случаев коронавирусной инфекции, 283 человека выздоровели. Такие данные 21 ноября приводит региональный оперштаб.

48 заболевших выявлены в Вологде, 39 в Череповце, 13 в Шекснинском районе, 12 в Устюженском, 15 в Великоустюгском, 14 в Тотемском, по два в Бабаевском и Верховажском, пять в Череповецком, пять в Харовском, четыре в Сокольском, один в Сямженском, три в Нюксенском, шесть в Тарногском, семь в Бабушкинском. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 9 841 пациенту. Большая часть из них — 8 831 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 78 случаях - в статистике прибавилось четыре новых смерти. 

Тэги: коронавирус

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