В Череповце росгвардейцы задержали мужчину, отказавшегося выехать из хостела

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего жителя Мурманской области, устроившего скандал в хостеле. Работники заведения рассказали, что у мужчины закончился срок пребывания, и он должен был освободить номер.

«Постоялец согласился и попросил немного времени, чтобы собрать личные вещи, однако вместо этого он заперся в комнате и стал распивать там спиртные напитки», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Когда работники вошли в номер, открыв дверь запасным ключом, он стал обзывать их грубой нецензурной бранью и категорически отказался выселяться.

Задержанный находился в Череповце в рабочей командировке. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.