Из-за коронавируса итоговое сочинение одиннадцатиклассников перенесут на весну

20.11.2020 [Общество]

Итоговое сочинение, которое вологодские одиннадцатиклассники должны были написать в декабре 2020 года, перенесут из-за роста заболевших коронавирусом. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России.

— Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 года будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Успешное написание итогового сочинения является обязательным условием для допуска для выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Кроме того, в этом году будет изменен формат итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в дистанционном формате.

Тэги: сочинение, выпускники

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