В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено

Мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в соцсети сообщил, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва на котельной ПЗ домов восстановлено.

- Восстановили теплоснабжение в квартиры вологжан и соц объекты, попавшие под отключение из-за взрыва котельной на ПЗ. В час дня специалисты подключили резервный котёл мощностью 100 Гкал. Постепенно температура теплоносителя растёт, постоянно будем мониторить этот показатель, - пишет Воропанов.

По его словам, в ближайшее время будет разработан график производства ремонтных работ на объекте. Уже началась расчистка территории для демонтажа.