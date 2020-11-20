Более сотни человек погибли на дорогах Вологодской области с начала года

20.11.2020 [Происшествия]

106 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области с начала года. Такие цифры были озвучены в ходе заседания Общественного совета при УМВД России по Вологодской области. 

По словам врио начальника УГИБДД УМВД России по Вологодской области Евгения Моисеева, наибольшее число погибших в ДТП людей зафиксировано в июле и октябре.

— Самым аварийным днем с погибшими за этот период стало воскресенье, а основное время ДТП — промежуток между 20:00 вечера и 01:00 ночи. Зачастую причинами ДТП с погибшими водителями и пассажирами является несоответствие скорости и опыта управления водителем в сложных дорожных и метеоусловиях, а также утомленное состояние водителя, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: ДТП, гибель людей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами
Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту
В Вологде произошел взрыв в котельной подшипникового завода
В Вологде неизвестные ограбили банк
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
В Вологде из-за взрыва в котельной более 40 тысяч человек остались без отопления
168 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодская областная больница купила компьютерный томограф за 53,59 млн рублей
Администрация Вологды планирует через суд расторгнуть договор купли-продажи дома купца Назарова
143 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
18.11.2020 [БлогоVO]

Теперь и я столкнулся с чудесатыми чудесами Вологодской медицины

2084
0
16.11.2020 [БлогоVO]

Вот такую фотографию сделал Михаил Пришвин (да-да, тот самый) в 1935 году

1556
0
16.11.2020 [БлогоVO]

Полное интервью с Анастасией Васильевой «Альянс врачей»

1881
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более сотни человек погибли на дорогах Вологодской области с начала года
Выставка живописи Анатолия Новгородова открылась в Вологде
Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
В Вологде задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 1,4 млн рублей
В Вологде трёх подростков осудили за незаконную покупку и хранение наркотиков
Ежемесячную акцию по сбору вторсырья «Велес» проведёт в Вологде 28 ноября
Онлайн-лекцию о съёмках фильма «Целуются зори» в Вологде подготовил центр Василия Белова
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

708
0
20.11.2020 [БлогоVO]

Взрыв котельной ПЗ произошёл сегодня в 8:55 в Вологде

304
0
20.11.2020 [Обзор Прессы]

Волонтер Дина Шалашова: «Не просто везде бывать, а быть везде полезной – это мой девиз»

208
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика