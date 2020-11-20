Более сотни человек погибли на дорогах Вологодской области с начала года

106 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области с начала года. Такие цифры были озвучены в ходе заседания Общественного совета при УМВД России по Вологодской области.
По словам врио начальника УГИБДД УМВД России по Вологодской области Евгения Моисеева, наибольшее число погибших в ДТП людей зафиксировано в июле и октябре.
— Самым аварийным днем с погибшими за этот период стало воскресенье, а основное время ДТП — промежуток между 20:00 вечера и 01:00 ночи. Зачастую причинами ДТП с погибшими водителями и пассажирами является несоответствие скорости и опыта управления водителем в сложных дорожных и метеоусловиях, а также утомленное состояние водителя, — сообщает пресс-служба областного УМВД.