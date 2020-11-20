Более сотни человек погибли на дорогах Вологодской области с начала года

106 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области с начала года. Такие цифры были озвучены в ходе заседания Общественного совета при УМВД России по Вологодской области.

По словам врио начальника УГИБДД УМВД России по Вологодской области Евгения Моисеева, наибольшее число погибших в ДТП людей зафиксировано в июле и октябре.