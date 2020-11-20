В Вологде задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 1,4 млн рублей

В Вологде полицейские задержали пятерых участников организованной группы, которые приходили домой к пенсионерам и убеждали заплатить за проведение работ, в которых не было необходимости.

Установлено, что подозреваемые вели свою деятельность с февраля 2018 года. Предполагаемый лидер группы зарегистрировал фирму, которая занималась ремонтными работами, и приобрёл базу данных клиентов у крупной компании по установке окон. Таким образом, они получили доступ к адресам и телефонам потерпевших.

«Подозреваемые обзванивали пожилых людей и предлагали им бесплатно провести осмотр и проверку всего внутриквартирного оборудования. Пока один из гостей отвлекал хозяев квартиры, второй незаметно приводил в негодность какую-либо деталь окон или сантехники. Также с помощью приборов диагностировались якобы имеющиеся неполадки в газовой и электрической сетях. Злоумышленники убеждали жильцов в необходимости срочно отремонтировать или заменить поврежденные конструкции, вынуждая их оплачивать свои услуги по завышенной цене», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам мошенничества было возбуждено уголовно дело. Четверых задержанных заключили под стражу, ещё один находится по домашним арестом. По предварительным данным, от их действий пострадало не менее 14 человек. Сумма ущерба составляет более 1,4 млн. рублей.