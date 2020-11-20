В Вологде трёх подростков осудили за незаконную покупку и хранение наркотиков

В Вологде суд огласил приговор трём несовершеннолетним местным жителям, признанным виновными в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Как установлено судом, 29 октября 2019 года, обвиняемые приобрели наркотическую курительную смесь из тайника-закладки.

«Запрещенное вещество они поделили на две части, которые двое из обвиняемых незаконно хранили при себе для совместного личного потребления без цели сбыта. Они прогуливались вдоль проезжей части Окружного шоссе г. Вологды, но на остановочном пункте в 16 часов были задержаны сотрудниками полиции. Наркотическое средство при личном досмотре было изъято», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Каждому из них назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.