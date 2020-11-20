В Череповце предпринимателя признали виновным в гибели рабочего при обрушении стены

В Череповце суд огласил приговор по делу о гибели 35-летнего рабочего при обрушении кирпичной стены. Виновным в происшествии признали предпринимателя, нанявшего мужчину, и не обеспечившего безопасность строительных работ.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл утром 6 марта 2020 года в здании бойлерной на Северном шоссе. Группа рабочих разбирала для предпринимателя стену здания. В результате её обрушения потерпевший погиб на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследование было установлено, что предприниматель – ответственный за безопасное проведение работ – ненадлежащим образом отнёсся к выполнению своих обязанностей: он не провёл с работником необходимый инструктаж, не убедился в том, что работник был трезв и допустил использование конструкции, собранной из стеллажа и двери в качестве строительных лесов.

«В процессе выполнения работ по разборке стен должный контроль предприниматель не осуществил, в результате чего допустил существенные нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В крови погибшего обнаружен этиловый спирт», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суд обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.