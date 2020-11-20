Ежемесячную акцию по сбору вторсырья «Велес» проведёт в Вологде 28 ноября

20.11.2020 [Общество]

Ежемесячную акцию по сбору вторсырья проведёт в субботу, 28 ноября, Общество защиты животных «Велес». На вырученные от сдачи мусора в переработку волонтеры планируют погасить часть долгов в ветеринарных клиниках за лечение бездомных животных.

Акции 28 ноября пройдут по адресам:

С 12:00 до 13:00

– Новгородская, 23 (у почты напротив «Мармелада»)
– Ленинградская, 136 (у Сбербанка напротив «Золотого ключика»)

С 14:00 до 15:00

– Зенитка у вокзала
– Карла Маркса, 105 (АртРыба у ТЦ «Апельсин»)

На акции можно сдать следующие виды вторсырья:
– пластик (бутылки и флаконы с маркировкой PET 1, ПЭТ; флаконы и канистры с маркировкой HDPE 2; пластиковые ящики PP (из-под фруктов); пленку ПНД и ПВД, стрейч пленку, 
– макулатуру (офисная бумага; картон; гофрокартон; книги, тетради, реклама и прочее), 
– алюминий и жесть (банки из-под напитков, пива, фольгу; алюминиевые ложки, кастрюли и другие предметы; жестяные банки от консервов).

Волонтеры напоминают, что любое вторсырье нуждается в небольшой подготовке перед передачей переработчику.

Так, например, пластиковые бутылки рекомендуется ополоснуть от остатков пищи и жира, а затем смять до минимального объёма. С бутылок также можно снять крышки, так как это другой вид – пластика 2 HDPE. Маленькие крышки можно сдать в отдельном пакете. Также нельзя заполнять пластиковые бутылки другим пластиком или пакетами.

По-прежнему волонтеры сообщают, что ассортимент принимаемого сырья временно сокращён. Сейчас на акции не принимают пакеты и твердый пластик с маркировкой PP 5, PS 6.

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