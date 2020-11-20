Шприц с наркотиком обнаружили полицейские в кармане задержанного вологжанина

20.11.2020 [Происшествия]
Шприц с наркотиком обнаружили полицейские в кармане задержанного вологжанина

В Вологде полицейские задержали 41-летнего местного жителя с наркотиком.

«В ночное время в ходе патрулирования улицы Конева города Вологды сотрудники патрульно-постовой службы и полицейский кинолог обратили внимание на мужчину, который, увидев стражей порядка с полицейской собакой, занервничал и попытался скрыться. Полицейские, без промедлений, задержали его. При личном досмотре гражданина, в кармане куртки патрульные обнаружили шприц с неизвестным внутри веществом», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Задержанный признался, что в шприце находится наркотическое средство, которое он приобрёл для личного потребления. Экспертиза подтвердила, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой 0,22 грамма.

Выяснилось также, что в отношении подозреваемого 23 октября 2020 года, уже было возбуждено уголовное дело по аналогичному факту. Установлено, что подозреваемый состоит на учёте в наркологическом диспансере и ранее отбывал наказание за подобное преступление.

Теперь в его отношении возбуждено ещё одно уголовное дело. Вологжанину грозит до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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