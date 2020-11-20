Выставка живописи Анатолия Новгородова открылась в Вологде

Выставка «Анатолий Новгородов. Живопись» открылась в Доме Корбакова в Вологде. Выставка посвящена 60-летию художника. В экспозицию вошли произведения из мастерской автора, созданные им за последние двадцать лет.

– Анатолий Владимирович Новгородов родился 21 августа 1960 года в селе Кетово Курганской области. После окончания в 1980 году Челябинского художественного училища он переехал в Ленинград. Петербургская среда способствовала формированию молодого художника, там началась с 1993 года его выставочная деятельность, – рассказывается о мастере в пресс-релизе Вологодской картинной галереи.

С 1996 года Новгородов живёт и работает в Вологде, участвует во многих пленэрах, областных, тематических и всероссийских выставках. Член союза художников с 1998 года.

– Анатолий Новгородов работает в традициях русского реалистического пейзажа XIX – начала ХХ веков. Он пишет натурные пейзажи полюбившихся мест в разное время года и суток, передавая природу в ее непрестанной изменчивости. География его работ обширна – от Заполярья до Крыма. Больше всего его привлекают старинные русские города с их архитектурными памятниками и исполненной неброской прелести природой, – говорится в анонсе выставки.

Выставка будет работать до 20 декабря по адресу: Вологда, Октябрьская, 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные: понедельник и вторник.

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