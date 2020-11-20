На экскурсию «След динозавра» приглашает детей Вологодский музей-заповедник 22 ноября

Экскурсионный отдел Вологодского государственного музея заповедника приглашает детей 6-11 лет и их родителей на занятие «След динозавра».

– На занятии вам расскажут о формировании и развитии органического мира. Вы совершите путешествие по «ленте времени», на которой оставили свой след не только динозавры, но и более древние формы жизни, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало экскурсии 22 ноября в 11:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника.

Количество участников ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Организаторы уточняют, что записать нужно только ребёнка, участие родителя предполагается.

