На экскурсию «След динозавра» приглашает детей Вологодский музей-заповедник 22 ноября

20.11.2020 [Культура]

Экскурсионный отдел Вологодского государственного музея заповедника приглашает детей 6-11 лет и их родителей на занятие «След динозавра».

– На занятии вам расскажут о формировании и развитии органического мира. Вы совершите путешествие по «ленте времени», на которой оставили свой след не только динозавры, но и более древние формы жизни, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало экскурсии 22 ноября в 11:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника.

Количество участников ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Организаторы уточняют, что записать нужно только ребёнка, участие родителя предполагается.
 

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