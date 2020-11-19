Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом

19.11.2020 [Общество]

Коронавирус подтвердился у начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова. Об этом 19 ноября сообщила начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Вологодской области Светлана Пчелинцева. Она вместо главы департамента провела запланированный эфир «Поокаем в сети».

— К сожалению, традиционный спикер этой передачи, Сергей Павлович Бутаков не сможет сегодня с вами пообщаться. Он ушел на листок нетрудоспособности в связи с новой коронавирусной инфекцией, — отметила Пчелинцева. 

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе COVID-19 также подтвердился у двух заместителей губернатора - Виталия Тушинова и Евгения Богомазова. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами
Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту
В Вологде неизвестные ограбили банк
Главврач Вологодского городского роддома Марина Курапова: «Лаборатория работает в обычном режиме»
25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей
168 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Власти незаконно передали в аренду имущество вотчины Деда Мороза фирме «Дед Мороз-сервис»
Вологодская областная больница купила компьютерный томограф за 53,59 млн рублей
Житель Тотемского района украл неисправный КамАЗ с лесной делянки
Администрация Вологды планирует через суд расторгнуть договор купли-продажи дома купца Назарова
17.11.2020 [Общество]

«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами

5391
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
Жителя Грязовца приговорили к условному сроку за контрабанду запрещенного препарата
В Вытегорском районе вор вернул украденный двигатель, испугавшись полиции
В Вологде общественники призвали прекратить торговлю пивом в здании часовни Арсения Комельского
В Вологодском районе создадут интернет-магазин с продуктами от местных фермеров
Юбилейная выставка акварелей художника и реставратора Тамары Рыбаковой открывается в Вологде
Полицейские вычислили мошенника, обманувшего вологжанина при покупке запчастей
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

542
0
19.11.2020 [БлогоVO]

Ещё один очень полезный забор на перекрестке улиц Марии Ульяновой и Герцена в Вологде

517
0
18.11.2020 [Обзор Прессы]

Очаги | Алексей Новосёлов | Тотьма

573
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика