Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом

Коронавирус подтвердился у начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова. Об этом 19 ноября сообщила начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Вологодской области Светлана Пчелинцева. Она вместо главы департамента провела запланированный эфир «Поокаем в сети».

— К сожалению, традиционный спикер этой передачи, Сергей Павлович Бутаков не сможет сегодня с вами пообщаться. Он ушел на листок нетрудоспособности в связи с новой коронавирусной инфекцией, — отметила Пчелинцева.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе COVID-19 также подтвердился у двух заместителей губернатора - Виталия Тушинова и Евгения Богомазова.