Жителя Грязовца приговорили к условному сроку за контрабанду запрещенного препарата

40-летнего жителя Грязовца осудили за контрабанду запрещённого препарата для увеличения мышечной массы. В посылке мужчины правоохранители обнаружили семь блистеров с таблетками.

«Суд установил, что подсудимый заказал в Интернете через неустановленное лицо в Республике Беларусь препарат, содержащий сильнодействующие вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен законодательством. После оплаты товара и его доставки он получил посылку с препаратом в почтовом отделении г. Грязовца Вологодской области. Сильнодействующие вещества он заказывал для личного потребления», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина на суде вину признал и рассказал, что этим летом решил принимать препараты для быстрого наращивания мышечной массы. Он узнал о них в интернете и заказал. После того, как грязовчанин получил посылку на почте, он был остановлен сотрудниками полиции.

Подсудимому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.