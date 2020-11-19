В Вытегорском районе вор вернул украденный двигатель, испугавшись полиции

19.11.2020 [Происшествия]

Житель Вытегорского района украл двигатель от авто, а когда узнал, что его ищет полиция, вернул на место. 

Потерпевшая – 20 летняя местная жительница – заявила, что со двора её дома пропал автомобильный двигатель. Сумму ущерба она оценила в 6000 рублей. Подозреваемым в краже оказался ранее не судимый 32-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

«В беседе с оперативниками задержанный рассказал, что украл двигатель, чтобы в дальнейшем сдать в пункт приема металла. Но, узнав, что поисками занялись полицейские, мужчина испугался ответственности и подкинул двигатель обратно на участок», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража

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