В Вологде общественники призвали прекратить торговлю пивом в здании часовни Арсения Комельского

В Вологде общественники требуют закрыть пивной магазин, работающий в здании часовни Арсения Комельского, и передать объект церкви. С открытым письмом (ред. - имеется в распоряжении NewsVo) к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, прокурору Вологодской области Александру Гриневу, а также митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Савве обратились активисты движения «Зов народа».

В письме говорится, что Арсеньево-Комельский монастырь был закрыт в январе 2020 года, все монастырское имущество было изъято, здания опечатаны, документы ликвидированы. При этом не только монашество, но и местные крестьяне выступали против уничтожения монастыря.

— Сегодня часовня Арсения Комельского, в борьбе за сохранение которой в лоне Русской Православной Церкви жители Грязовецкого уезда Вологодской губернии не щадили своих жизней, находится в частных руках. Собственником здания монастырской часовни, 100 лет назад фактически реквизированного у Церкви, т. е. отнятого беззаконно, сегодня является человек, который превратил её в питейное заведение, — говорится в письме активистов.

Общественники видят в размещении на часовне вывески «Пивоварни» оскорбление чувств верующих, наказание за которое предусмотрено ч. 1 ст. 148 УК РФ. Они просят правоохранителей провести проверку по данному поводу и привлечь к ответственности виновных лиц. По их словам, вывеска оскорбляет «чувства православных христиан, проживающих не только в Вологодской области, но и по всей России».

Кроме того, активисты «Зова народа» считают, что здание обладает признаками памятника религиозного значения и нуждается в охране.

— В этой связи просим Вас принять исчерпывающие меры к присвоению часовне Арсения Комельского статуса памятника религиозного назначения в рамках установленных законом процедур (включение в перечень выявленных объектов культурного наследия, назначение и проведение государственной историко-культурной экспертизы), а также рассмотреть вопрос о его выкупе и возвращении в собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Судя по данным из открытых источников, «Зов народа» — правое движение, которое ставит своей целью «возрождение России и ее традиций, культуры». Его активисты, к примеру, выступают против прививок, а весной 2020 года они пожаловались на клип рэперов Особова и Slimus про священника с наркотиками. Видео в итоге удалили.