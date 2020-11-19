В Вологодском районе создадут интернет-магазин с продуктами от местных фермеров

Администрация Вологодского района планирует запустить интернет-портал, на котором любой желающий сможет купить продукты местных фермеров. Товары от сельхозпроизводителей, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств объединят под одним брендом на сайте «Вологодские луга. Продукты от фермеров».

— В муниципалитете началось создание интернет-ресурса, на котором будут продаваться местные экологически чистые, свежие продукты. Сейчас ведется подготовительная работа — создание ассоциации фермерских производителей, регистрация товарного знака. Ассортимент — сотни наименований: мясная и колбасная продукция, молоко, сыры, рыба, овощи, выпечка мед и т. д. В результате каждый желающий сможет выбрать набор товаров от разных производителей и получить его на дом, - сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В перспективе на сайте также может появиться раздел с товарами ремесленников Вологодского района. Соответствующие предложения сейчас прорабатываются с предпринимателями.