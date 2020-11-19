Юбилейная выставка акварелей художника и реставратора Тамары Рыбаковой открывается в Вологде

Юбилейная выставка «Мир акварели Тамары Рыбаковой: Классика жанра» откроется 20 ноября в Шаламовском доме в Вологде.

Тамара Петровна – известный вологодский художник-прикладник и реставратор. Родилась в Москве, училась в Московском технологическом институте. Постоянно живёт и работает в Вологде с 1969 года.

Более 40 лет Тамара Рыбакова работает в Вологодском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Член Союза художников России с 1977 года.

Произведения художника находятся в Вологодской областной картинной галерее, музеях-заповедниках и краеведческих музеях Вологодской области, частных коллекциях в России и за рубежом.

– Художник работает в технике гобелена и росписи по ткани: горячий и холодный батик. Широко известны ее графические работы – архитектурные пейзажи и исторические композиции, выполненные в технике угля и графитного карандаша, посвященные памятникам культуры Русского Севера. Тамара Петровна обращается к натурному ландшафтному пейзажу, на протяжении многих лет активно работает в технике акварели. Именно живопись водяными красками позволяет, по мнению автора, передать прозрачность и мягкость, чистоту и яркость цвета, отразить ощущение подвижности воздуха, игру света и его воздействие на окружающие предметы, - говорится в анонсе мероприятия.

В экспозицию вошли порядка 40 акварельных работ из мастерской художника, созданные за последние пять лет.

Попасть на церемонию открытия выставки можно только по предварительной записи по телефонам – 72-79-02, 72-14-33.

Посетить выставку можно до 17 января по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, со среды по воскресенье 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

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