Юбилейная выставка акварелей художника и реставратора Тамары Рыбаковой открывается в Вологде

19.11.2020 [Культура]

Юбилейная выставка «Мир акварели Тамары Рыбаковой: Классика жанра» откроется 20 ноября в Шаламовском доме в Вологде. 

Тамара Петровна – известный вологодский художник-прикладник и реставратор. Родилась в Москве, училась в Московском технологическом институте. Постоянно живёт и работает в Вологде с 1969 года.

Более 40 лет Тамара Рыбакова работает в Вологодском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Член Союза художников России с 1977 года.

Произведения художника находятся в Вологодской областной картинной галерее, музеях-заповедниках и краеведческих музеях Вологодской области, частных коллекциях в России и за рубежом. 

– Художник работает в технике гобелена и росписи по ткани: горячий и холодный батик. Широко известны ее графические работы – архитектурные пейзажи и исторические композиции, выполненные в технике угля и графитного карандаша, посвященные памятникам культуры Русского Севера. Тамара Петровна обращается к натурному ландшафтному пейзажу, на протяжении многих лет активно работает в технике акварели. Именно живопись водяными красками позволяет, по мнению автора, передать прозрачность и мягкость, чистоту и яркость цвета, отразить ощущение подвижности воздуха, игру света и его воздействие на окружающие предметы, - говорится в анонсе мероприятия.

В экспозицию вошли порядка 40 акварельных работ из мастерской художника, созданные за последние пять лет. 

Попасть на церемонию открытия выставки можно только по предварительной записи по телефонам – 72-79-02, 72-14-33.

Посетить выставку можно до 17 января по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, со среды по воскресенье 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник. 

(0+) 
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами
Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту
В Вологде неизвестные ограбили банк
Главврач Вологодского городского роддома Марина Курапова: «Лаборатория работает в обычном режиме»
Лаборанты роддома в Вологде обратились к президенту, требуя улучшить условия их труда
25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей
168 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Власти незаконно передали в аренду имущество вотчины Деда Мороза фирме «Дед Мороз-сервис»
Вологодская областная больница купила компьютерный томограф за 53,59 млн рублей
Житель Тотемского района украл неисправный КамАЗ с лесной делянки
19.11.2020 [Общество]

В Вологде стартовала благотворительная эстафета «Чай для Никиты»

446
0
19.11.2020 [Общество]

172 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

1165
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Грязовца приговорили к условному сроку за контрабанду запрещенного препарата
В Вытегорском районе вор вернул украденный двигатель, испугавшись полиции
В Вологде общественники призвали прекратить торговлю пивом в здании часовни Арсения Комельского
В Вологодском районе создадут интернет-магазин с продуктами от местных фермеров
Юбилейная выставка акварелей художника и реставратора Тамары Рыбаковой открывается в Вологде
Полицейские вычислили мошенника, обманувшего вологжанина при покупке запчастей
Драматург Николай Коляда не сможет приехать на премьеру спектакля «Баба Шанель» в Вологду
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

380
0
19.11.2020 [БлогоVO]

Ещё один очень полезный забор на перекрестке улиц Марии Ульяновой и Герцена в Вологде

153
0
18.11.2020 [Обзор Прессы]

Очаги | Алексей Новосёлов | Тотьма

539
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика