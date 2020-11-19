Полицейские вычислили мошенника, обманувшего вологжанина при покупке запчастей

19.11.2020 [Общество]

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Архангельской области, обвиняемого в мошенничестве. Одной из его жертв стал 24-летний житель Вологодского района.

«Он планировал купить автомобильные запчасти и заказал у обвиняемого электроусилитель руля для иномарки. Оплатив 7 тысяч рублей, потерпевший так и не получил товар», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Подозреваемого задержали в городе Котлас. Выяснилось, что для преступления, он использовал номер телефона, оформленный на другое лицо. Банковская карта, на которую потерпевший перевёл деньги, также принадлежала другому человеку.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он также подозревается в совершении ещё 18 аналогичных преступлений в отношении жителей различных регионов России.

Тэги: дистанционное мошенничество

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