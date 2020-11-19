В Череповце скончался 15-летний мальчик с коронавирусом

В моногоспитале Череповца скончался 15-летний мальчик с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

— Да, действительно, 14 ноября 15-летний мальчик умер. По результатам вскрытия там коронавирусная инфекция. Сейчас все исследования будут завершены, и данные будут представлены в реестре федеральном, — пояснила NewsVo начальник отдела организации медицинской помощи по городу Череповцу Людмила Дубовенко.