В Череповце скончался 15-летний мальчик с коронавирусом

В моногоспитале Череповца скончался 15-летний мальчик с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
— Да, действительно, 14 ноября 15-летний мальчик умер. По результатам вскрытия там коронавирусная инфекция. Сейчас все исследования будут завершены, и данные будут представлены в реестре федеральном, — пояснила NewsVo начальник отдела организации медицинской помощи по городу Череповцу Людмила Дубовенко.
Похороны ребенка состоялись 18 ноября. Известно, что мальчик был подопечным череповецкой общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я могу!»