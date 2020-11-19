В Череповце скончался 15-летний мальчик с коронавирусом

19.11.2020 [Общество]

В моногоспитале Череповца скончался 15-летний мальчик с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

— Да, действительно, 14 ноября 15-летний мальчик умер. По результатам вскрытия там коронавирусная инфекция. Сейчас все исследования будут завершены, и данные будут представлены в реестре федеральном, — пояснила NewsVo начальник отдела организации медицинской помощи по городу Череповцу Людмила Дубовенко. 

Похороны ребенка состоялись 18 ноября. Известно, что мальчик был подопечным череповецкой общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я могу!» 

Тэги: коронавирус, гибель детей

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