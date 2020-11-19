В Сямженском районе вор вскрыл дачу в поисках ценных вещей, но ничего не нашёл

В Сямженском районе полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи.

Потерпевшая – жительница Архангельской области – рассказала, что приехав на дачу, обнаружила сорванные замки на входной двери. Однако из дома ничего не пропало. Подозреваемым в проникновении оказался ранее судимый за аналогичные преступления 24-летний местный житель.

«Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил оперативникам, что проник в дом в поисках ценных вещей, но ничего не нашёл», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.