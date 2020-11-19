Диктант на вепсском языке написали ученики нескольких школ в Бабаевском районе

19.11.2020 [Культура]

Ученики нескольких школ Бабаевского района Вологодской области на этой неделе писали диктант на вепсском языке. Как сообщает вологодский Центр народной культуры, Неделя вепсского языка проходит на Русском Севере с 16 по 22 ноября. Вологодская область присоединилась в межрегиональной акции «Диктант на вепсском языке». 

Напомним, вепсы – это малочисленный народ финно-угорской языковой группы, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. До 1917 года вепсов называли «чудь».

Язык вепсов относится к северной подветви прибалтийско-финских языков финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Ближайшие его родственники – карельский, финский, эстонский, ижорский и водский языки.

Сейчас вепсский язык находится под угрозой исчезновения, так как большинство носителей языка — представители старшего поколения.

Организатором Недели вепсского языка выступает Ресурсный языковой медиацентр карелов, вепсов и финнов Республики Карелия. Мероприятие проводится для популяризации исчезающего языка. 

Более подробную информацию о Неделе вепсского языка можно найти в группе мероприятия в социальной сети. 
 

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