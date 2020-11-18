В Череповце задержан подозреваемый в автомобильных кражах и угонах

В Череповце полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в серии автомобильных краж и угонах.

Один из потерпевших заявил, что из его машины пропали два колеса и документы на автомобиль. Подозреваемого задержали на следующий день. Оперативники установили его причастность к ещё одной краже и двум угонам.

«Так, в конце октября злоумышленник угнал автомобиль Рено Симбол от дома, расположенного по улице Беляева и ГАЗ-31029 от дома с Московского проспекта. Со слов задержанного в обоих случаях двери авто были открыты. Волгу мужчина завел путем скручивания проводов, а Рено пытался завести с толкача, но не смог, и бросил его в соседнем дворе. В начале ноября мужчина также совершил автомобильную кражу. В этом случае задержанный украл сабвуфер и инструменты», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Часть похищенного и угнанные автомобили удалось найти. По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.