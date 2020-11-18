В октябре сахар-песок в Вологодской области подорожал на 16,6%

В октябре в Вологодской области продовольственные товары подорожали на 0,6%, непродовольственные - на 0,8%, сообщает Вологдастат. Из продуктов, по данным статистического ведомства, сильнее всего подорожал сахар-песок - сразу на 16,6%. На втором месте огурцы, которые подорожали на 11,3%, на третьем - икра лососевых рыб, она выросла в цене на 10,2%. Значительный прирост цены также у куриных яиц - 8,7%. Стали дешевле яблоки, морковь, капуста, растворимый кофе.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожала туалетная бумага - на 8,1%. По данным Вологдастата, выросли цены на миксеры, фотоаппараты, а вот сковороды с антипригарным покрытием, наоборот, подешевели на 2,4%.