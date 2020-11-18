Вологжанина приговорили к восьми годам колонии за причинение смертельных травм знакомому

18.11.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм знакомому.

Тело 40-летнего потерпевшего было обнаружено 8 февраля 2019 года в квартире дома на улице Ветошкина. Установлено, что причиной его смерти стала травма головы с кровоизлиянием. Эксперты также обнаружили у погибшего множественные переломы рёбер. Подозреваемым в преступлении оказался знакомый убитого. 

Очевидец происшествия – 60-летний хозяин квартиры, где произошёл инцидент - рассказал, что в тот вечер подсудимый проник в его квартиру через балкон и устроил драку с пострадавшим. На очной ставке и во время проверки показаний он подтвердил, что видел, как обвиняемый избивал погибшего.

«Во время рассмотрения уголовного дела в Вологодском городском суде обвиняемый попросил, чтобы он не портил ему жизнь, тогда мужчина решил изменить свои показания в пользу подсудимого, пожалев его. По окончании перерыва в судебном заседании, он сообщил суду о том, что не видел, как тот наносил удары потерпевшему, Позднее, в марте 2020 года, было еще одно судебное заседание, на котором хотя ему и разъяснялась ответственность по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, о чем он собственноручно расписывался в расписке», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Приговором суда 39-летнему вологжанину назначено наказание в виде восьми лет и двух месяцев колонии строгого режима.

60-летнему свидетелю предъявлено обвинение в даче заведомо ложных показаний в суде. Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: приговоры, убийство

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