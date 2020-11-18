Житель Вологды взял в кредит 300 тысяч рублей и перевёл эти деньги мошенникам

32-летний вологжанин стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что ему позвонила неизвестная девушка, и, представившись работником банка, сообщила, что на его имя пытаются оформить кредит. Для отмены этой операции ему якобы было необходимо оформить другой кредит и перевести деньги на указанные злоумышленниками счета. Потерпевший выполнил эти действия и лишился 300 тысяч рублей.

Ещё одной потерпевшей от действий мошенников стала 22-летняя жительница Вологды. Она нашла в интернете объявление о помощи в получении кредита и оставила заявку на крупную сумму.

«В этот же день с женщиной связалась неизвестная девушка и представилась якобы сотрудником финансовой организации. Далее менеджер сообщила, что для получения кредита вологжанке будет необходимо оплатить комиссию и страховки, также будет необходимо оформление справок, за которые тоже нужно заплатить. В общей сложно заявительница перевела 117 тысяч рублей. Через час девушке пришло смс-сообщение якобы от банка, в котором было указано, что в кредите ей отказано, а денежные средства будут возвращены в течении 14 дней», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Позднее потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию