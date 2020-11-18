Конфликт между арендаторами ТЦ в Череповце закончился дракой

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, избивших знакомого в ТЦ на улице Ленина. 57-летний и 34-летний задержанные наносили удары потерпевшему металлической тростью. 51-летний пострадавший госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Причиной инцидента стал конфликт между арендаторами торговых площадей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. Подозреваемых передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.