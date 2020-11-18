Конфликт между арендаторами ТЦ в Череповце закончился дракой

18.11.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, избивших знакомого в ТЦ на улице Ленина. 57-летний и 34-летний задержанные наносили удары потерпевшему металлической тростью. 51-летний пострадавший госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Причиной инцидента стал конфликт между арендаторами торговых площадей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. Подозреваемых передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: драка, Росгвардия

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