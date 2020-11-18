Праздничное шоу в честь Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге можно посмотреть онлайн

18 ноября российский Дед Мороз из Великого Устюга отмечает День рождения. Для гостей вотчины, как сообщает пресс-служба регионального правительства, подготовили «сказочный движ»: квест на Тропе Сказок, игропир у Бабы Жары, Тит-Ток забавы на Аллее Чудес. Мероприятия пройдут с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории региона, или в онлайн-формате.

В 15:00 по московскому времени на главной сцене у дома Деда Мороза во время представления «Друзья ВКонтакте» состоится встреча Деда Мороза со сказочными героями, приехавшими из разных регионов страны. Посмотреть онлайн-трансляцию этого шоу можно на странице зимнего волшебника «ВКонтакте» и на его канале в Youtube.

— Кульминацией праздника на Вотчине Деда Мороза станет церемония зажжения огней на первой новогодней елке страны. В этом году способ зажжения огней станет сюрпризом для зрителей, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В честь празднования Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге запланирована детская игровая программа с показом мультфильмов «этот праздник – День Рожденья!», интерактивная программа со сказочными героями «YO!лкинКвест» на территории парка культуры и отдыха М.М. Булдакова, интерактивные посиделки «Пошвыркаем с Дедом Морозом» и другие.

В 17:30 на площади Ленина будет организовано проведение вечерней праздничной программы «Сказочное зазеркалье». Программу также можно посмотреть онлайн.