Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту

18.11.2020 [Общество]

Начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Вологодской области Светлана Пчелинцева в эфире «Радио России» заявила, что полного ограничения плановой медпомощи в регионе не произошло. По ее словам, в прежнем режиме продолжают работать детские поликлиники и больницы, оказывается медпомощь беременным и плановая высокотехнологичная помощь. Кроме того, Пчелинцева отметила, что если у человека хроническое заболевание, и ему нужна коррекция  лечения либо профилактические лечебные мероприятия, без которых его состояние ухудшится, лечащий врач принимает решение в индивидуальном порядке, и такие пациенты госпитализируются. 

Взрослые поликлиники не закрыты, но попасть на прием к узкому специалисту сейчас можно только через терапевта и только если жалобы серьезные. В экстренных случаях необходимо вызвать «скорую». 

— Я прошу всех жителей области отнестись с пониманием: если жалобы не настолько серьезные и не могут повлиять на ваше здоровье, отложите визит примерно на одну-две недели. Если у вас нестерпимая боль, например, при заболевании суставов, тромбофлебиты при сосудистых заболеваниях, боли в области сердца после перенесенного инфаркта, то, конечно, эти состояния требуют обращения к врачу. В этих ситуациях нужно записаться к своему участковому терапевту, и он примет решение об обследовании пациента, — заявила Пчелинцева в эфире «Радио России». 

Тем временем в поликлинике на улице Северной, Вологда

Ограничения плановой помощи определены постановлением правительства Вологодской области от 11 ноября 2020 года №1311 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года №229». Эти ограничения распространяются до 15 декабря. Однако гарантии, что после этой даты оказание плановой медпомощи в полном объеме будет возобновлено, а департаменте не дают. Говорят, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. 

Тэги: коронавирус, поликлиники

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