«Синтетику» и гашиш изъяли полицейские у наркоторговца в Грязовецком районе

Транспортные полицейские задержали в Грязовецком районе 34-летнего жителя Ярославской области. Мужчина приобрел партию наркотиков и собирался сбыть их на территориях нескольких регионов.

— Установлено, что мужчина приобрел оптовую партию наркотического средства в г. Ярославль с целью дальнейшего сбыта неограниченному кругу лиц на территории соседних регионов. В ходе осмотра транспортного средства, принадлежащего сбытчику «смертоносного зелья», стражи правопорядка изъяли свыше двухсот граммов синтетического наркотика, что является крупным размером, а также растительный наркотик — гашиш, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

До задержания подозреваемый, по версии следствия, успел оборудовать тайник на территории Ярославской области и заложил туда около четырех граммов наркотика. Установлено, что фигурант «работал» распространителем запрещенных веществ от имени интернет-магазина, строго выполняя указания своего руководителя.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».