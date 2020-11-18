Вологодская областная больница купила компьютерный томограф за 53,59 млн рублей

18.11.2020 [Общество]

Госконтракт на поставку в Вологодскую областную больницу системы компьютерной томографии всего тела заключили с ООО «Мединстал» из Курска. За 53,59 млн. рублей фирма также будет должна ввести аппарат в эксплуатацию и обучить работе персонал. 

Аукцион по поиску подрядчиков на поставку медоборудования был объявлен в середине октября. Начальная (максимальная) цена контракта равнялась 60,9 млн рублей. Курская компания выиграла торги, снизив стоимость более чем на семь миллионов. 

Ранее NewsVo сообщал, что в областную больницу также закупили новую ангиографическую установку. Аукцион состоялся в конце октября. Госконтракт на поставку оборудования стоимостью 22,19 млн рублей выиграло ООО «Медфарма-сервис». Это фирма, учредителем которой является депутат гордумы Вологды Алла Климова. 

Тэги: здравоохранение

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