В Вологде суд обязал предпринимателя восстановить поврежденные им в ходе строительства сети

Вологодского бизнесмена Евгения Солоновича через суд обязали восстановить поврежденные им в ходе строительных работ канализацию и водопровод. С соответствующим иском в суд вышло ПАО «Вологодавтодор», объекты которого в деревне Гришино из-за этого инцидента остались без водоснабжения.

— Арбитражный суд Вологодской области при рассмотрении спора установил, что водопроводные и канализационные сети общества, протяженностью около 500 метров введены в эксплуатацию в 2001 году и располагаются на девяти земельных участках. Два из этих участков приобретены Солоновичем Е.Г. в собственность в 2017 году. При проведении на этих участках земляных работ с применением экскаватора предприниматель повредил сети, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Предприниматель против иска возражал, поскольку, по его словам, о существовании проходящих по его участкам сетей ничего не знал, в документах кадастрового учета трубопроводы отсутствовали.

Однако суд посчитал, что факт прохождения по территории канализационной сети является очевидным — на поверхности есть канализационные колодцы. Если бы бизнесмен действовал «с должной степенью добросовестности, заботливости и осмотрительности», то он мог бы предотвратить повреждение имущества истца.

Как выяснилось при рассмотрении дела, после того, как экскаватор наткнулся на сети, строительные работы не были приостановлены. Никаких мер по устранению повреждения бизнесмен не предпринял.

— Более того, он не допустил ни собственника поврежденного имущества на земельный участок, ни специалистов МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для возобновления водоснабжения. Напротив, как указал эксперт, в результате выполнения комплекса земляных работ по уплотнению грунта и поднятию геодезических отметок участка разрушенные сети и колодцы погребены под несколькими слоями «дорожной одежды» (утрамбованный песок и щебень), — сообщает пресс-служба судов.

В итоге суд обязал бизнесмена восстановить поврежденные сети в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу.

