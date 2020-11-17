Новый участковый пункт полиции открыли в Вологде

17.11.2020 [Общество]
Новый участковый пункт полиции открыли в Вологде

Участковый пункт полиции №27 открыли в Вологде в здании на улице Гагарина, 66.

«Микрорайон улицы Гагарина в настоящее время активно застраивается, поэтому для удобства граждан было принято решение о создании нового участкового пункта полиции», - отметил врио начальника УМВД России по г. Вологде Владимир Веселов.

По данным пресс-службы областного УМВД, в новом участковом пункте прием населения будут вести четыре участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Их кабинеты укомплектованы всей необходимой техникой и мебелью. Кроме того, в здании есть конференц-зал, в котором планируется проводить совет профилактики несовершеннолетних.

Вологжане могут обращаться по вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел, лично с 10:00 до 22:00, либо по телефону, позвонив старшему участковому уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде Василию Юрьевичу Петрову 8-999-097-18-19.

Тэги: полиция, участковые
Фото пресс-службы областного УМВД

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