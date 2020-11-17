В Белозерске мужчина ограбил салон сотовой связи

В Белозерске полицейские раскрыли ограбление салона сотовой связи.

- Продавец рассказала полицейским, что в магазин ворвался неизвестный и набросился на неё с кулаками. Девушке удалось вырваться и заскочить в соседний отдел, где работники магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации. В это время злоумышленник разбил витрину в салоне и похитил 8 телефонов различных марок на общую сумму порядка 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Злоумышленника, которым оказался 36-летний житель села Маэкса, задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном и пояснил, что хотел купить телефон, но денег у него не было.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.