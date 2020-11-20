Онлайн-лекцию о съёмках фильма «Целуются зори» в Вологде подготовил центр Василия Белова

Краткую онлайн-лекцию о том, как снимался фильм «Целуются зори» подготовил для вологжан Центр писателя Василия Белова.

Фильм «Целуются зори» вышел на экраны страны в 1978 году. Сценарий для него написал Василий Белов.

– По названию никак не угадаешь, о чем идет речь, - оно просто обозначает то чудное время северного лета, когда, по Пушкину, «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», – говорится в анонсе лекции на сайте Центра Белова.

Съёмки фильма проходили на улицах Вологды, многие горожане тогда попали в кадр и это стало важным событием для многих семей. На премьере фильма в ноябре 1978 года в кинотеатре «Ленком» выступил режиссёр Сергей Никоненко.

По сюжету главные герои – трое простаков – старый колхозник Егорович, бригадир Николай Иванович и молодой тракторист Лешка приезжают в Вологду по делам на несколько дней. В городе с ними происходят курьезные и неожиданные происшествия, но они с достоинством и находчивостью выбираются из сложных ситуаций и благополучно возвращаются домой.

Из лекции вы узнаете, как выбирали героев на главные роли в фильме, как отнеслись вологжане к съёмкам на улицах города и о трудном пути фильма к зрителю.