Соперниками футболистов «СДЮШОР-Вологда» станут сильнейшие команды III дивизиона

В понедельник в Москве, Доме футбола состоялась жеребьёвка финального турнира Первенства России среди любительских команд, которые пройдут в Сочи с 21 по 29 ноября.

«СДЮШОР-Вологда» отправиться на такой турнир в первые, в качестве победителей Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Вологжане сыграют в группе «А», соперниками нашей команды станут «Локомотив» Лиски, «Динамо» Санкт-Петербург, «Дорожник» Каменка и «Торпедо» Миасс. Победитель нашей группы сможет поспорить за золотые медаль с победителем группы «Б».

Там же, в Сочи, пройдет и финальный турнир Кубка России по футболу среди любительских команд. Из-за плотного календаря в этом сезоне было принято не проводить Кубок МФФ «Золотое кольцо», и на Кубок России отправиться ФК «Череповец — СШОР Витязь», в качестве вице-чемпионов Первенства. Соперниками череповчан станут барнаульский «Полимер», «Металлург-Магнитогорск», ФК «Псков» и «Волгарь-М» из Астрахани.