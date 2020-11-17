25-летний вологжанин задержан за кражу оливкового масла и презервативов из магазина

17.11.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии магазинных краж.

57-летний работник одного из магазинов города сообщил правоохранителям, что просматривая записи с камер видеонаблюдения, обнаружил факт хищения. Неизвестный вынес из торговой точки две бутылки оливкового масла и десять пачек презервативов. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый вологжанин. Его задержали.

«Мужчина признался, что несколькими днями ранее в Заречной части города совершил хищение 34 пачек шоколада и мужской куртки в одном из торговых центров города. Молодой человек признался, что украденные вещи и продукты питания он продал на городском рынке за 1500 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Общая сумма ущерба по всем трём преступлениям составила около 41 000 рублей. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы

Тэги: кражи

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