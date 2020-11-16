Администрация Вологды планирует через суд расторгнуть договор купли-продажи дома купца Назарова

Администрация Вологды обратилась в суд с иском, в котором требует расторгнуть договор купли-продажи памятника архитектуры регионального значения — дома купца Назарова на улице Чернышевского, 2. Причина — неисполнение новым владельцем охранных обязательств.

«Конкурсная документация помимо непосредственно охранного обязательства включала в себя виды и сроки проведения конкретных видов работ. В 2018 году инвестор обязан был выполнить комплекс противоаварийных ремонтных работ, и это было сделано. Далее на втором этапе в 2019 году собственник должен был на основе эскизного проекта разработать научно-проектную документацию по восстановлению здания, а на третьем этапе, до конца 2021 года, провести реставрацию. Но на старте второго этапа работы остановились и так до сих пор и не продвинулись. Наши претензии в адрес собственника результатов не принесли, поэтому в соответствии с законодательством мы обращаемся в Арбитражный суд с иском о расторжении договора купли-продажи, возврате объекта культурного наследия в муниципальную собственность и выплате инвестором неустойки. Судебное заседание по этому вопросу назначено на январь 2021 года», — пояснил заместитель начальника департамента имущественных отношений Вологды, начальник отдела аренды и организации торгов Дмитрий Шумов.

Как ранее сообщал Newsvo, аукцион по продаже дома купца Назарова прошел 10 августа 2018 года. Двухэтажный памятник культуры регионального значения был продан за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м - за 400 тысяч рублей. Владельцем дома стала врач-гастроэнтеролог Вологодской областной клинической больницы Камилла Абисалова.

- Новый владелец здания на Чернышевского, 2, обязан восстановить его в первоначальном виде с учетом рекомендаций органов охраны памятников, и мы очень рады, что инвестор готов к такой работе. Это, безусловно, потребует от владельца солидных затрат, ведь дом по эскизному проекту реставрации должен быть передвинут на 7 метров от улицы Чернышевского. Но надеюсь, что в конечном итоге, мы увидим отреставрированный памятник, который станет украшением областной столицы, – говорил тогда мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предполагалось, что работа по переносу памятника будет включать несколько этапов: подготовка площадки, обследование обгоревших конструкций сруба, его маркировка, складирование, а затем восстановление на новом месте. Завершить все работы планировали к лету 2019 года, но этого так и не произошло.

В ночь на 26 октября 2018 года градозащитное движение «Настоящая Вологда» сообщило, что к памятнику архитектуры на Чернышевского, 2 в Вологде приехала тяжелая техника, а два работника без реставраторов и прорабов перекидывают вперемешку из общей груды снесенного дома маркированные и не маркированные элементы. Здание фактически было разрушено.

Реконструкцией занималась подрядная организация ООО «СтарГрад», которую ранее критиковали градозащитники за разрушение других исторических домов в Вологде.

Дом купца Назарова – это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале XX века. Здание было известно трехарочным балконом, где среди элементов декора использовались штурвалы. Это был последний дом со штурвалами в Вологде.

Напомним, этот исторический дом горел уже три раза. После пожаров там пропал ценный декор.