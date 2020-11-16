37 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за случаев коронавируса

16.11.2020 [Общество]

37 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди детей и педагогов. 

— С 16 ноября переведено на дистанционную форму обучения 37 классов в 21 школе города. В 34 случаях заболели дети, в трех случаях заболели учителя, — сообщил в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

29 групп в 23 детсадах Вологды тоже выведены на карантин. В 17 случаях заболели дети, в 12 случаях - педагоги. 

Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, в школах города на карантине по ОРВИ и коронавирусу 121 класс. В детских садах карантин введен в 75 группах.

В целом по области 1,4% (1022 человека) воспитанников детсадов выведены на карантин из-за коронавируса. Кроме того, по данным департамента образования, на карантине 0,69%  (966 человек) школьников. 

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотрудники лаборатории роддома в Вологде получили повестки о вызове на допрос в полицию
Представители профсоюза «Альянс врачей» покинули лабораторию роддома в Вологде
В Вологодской области из-за роста заболевших COVID-19 ограничат оказание медпомощи населению
Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Череповце
Главврач Вологодского городского роддома Марина Курапова: «Лаборатория работает в обычном режиме»
Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила о готовящейся забастовке лаборантов роддома Вологды
Лаборанты роддома в Вологде обратились к президенту, требуя улучшить условия их труда
В Вологде демонтируют часть пешеходных ограждений
25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей
В УК «Фрязиново» Вологды прокомментировали перевод сотрудников в другую организацию
13.11.2020 [Общество]

25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей

2948
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Большие белые цапли поселились на территории Череповецкого металлургического комбината
Администрация Вологды планирует через суд расторгнуть договор купли-продажи дома купца Назарова
В Сокольском районе жители заметили в деревне оленя
Умер актер Вологодского драмтеатра Аркадий Печкин
МФЦ Вологодской области вновь будут работать только по предварительной записи
Выставка традиционного народного костюма открылась в студии «Вологодские росписи»
37 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за случаев коронавируса
 
12.11.2020 [Общество]

Города сдаются на милость «короны»

2142
0
16.11.2020 [БлогоVO]

Вот такую фотографию сделал Михаил Пришвин (да-да, тот самый) в 1935 году

232
0
16.11.2020 [Обзор Прессы]

Современные музеи… Какие они?

222
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика