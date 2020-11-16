37 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за случаев коронавируса

37 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди детей и педагогов.

— С 16 ноября переведено на дистанционную форму обучения 37 классов в 21 школе города. В 34 случаях заболели дети, в трех случаях заболели учителя, — сообщил в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

29 групп в 23 детсадах Вологды тоже выведены на карантин. В 17 случаях заболели дети, в 12 случаях - педагоги.

Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, в школах города на карантине по ОРВИ и коронавирусу 121 класс. В детских садах карантин введен в 75 группах.

В целом по области 1,4% (1022 человека) воспитанников детсадов выведены на карантин из-за коронавируса. Кроме того, по данным департамента образования, на карантине 0,69% (966 человек) школьников.