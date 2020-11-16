38-летнего жителя Устюженского района будут судить за секс с несовершеннолетней

В Устюженском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

«По версии следствия, с ноября 2018 года обвиняемый начал встречаться с четырнадцатилетней девочкой и склонил ее к интимным отношениям», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 480 часов обязательных работ или до четырёх лет принудительных работ, либо ограничение свободы на срок до четырёх лет, либо до четырёх лет лишения свободы.