Прокуратура проводит проверку по факту навала баржи на набережную в Белозерске

Прокуратура проводит проверку по факту навала баржи на ограждение набережной в Белозерске.

— По предварительным данным, капитан, управляя буксиром-толкачом «РТ-330», не рассчитал длину баржи, что привело к ее смещению с последующим навалом на ограждение набережной П. К. Георгиевского города Белозерска. Судно незначительно повредило ограждение набережной, сумма ущерба устанавливается. Пострадавших нет, — сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

По данным пресс-службы областного УМЧС, повреждения набережной незначительные, баржа была пустая, поэтому развернулись самостоятельно:

— Для ликвидации происшествия силы и средства МЧС России не привлекались.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ранее NewsVo сообщал, что инцидент произошел на набережной Петра Георгиевского днем 15 ноября. Буксир ОТА — 929 носом повредил ограждение и погнул фонарный столб.