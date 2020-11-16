Выставка традиционного народного костюма открылась в студии «Вологодские росписи»

16.11.2020 [Культура]

Предметы народного костюма из нескольких районов Вологодской области можно увидеть на выставке, которая открылась на днях в областной столице.

В экспозицию вошли работы учениц группы «Традиционный народный костюм» студии «Вологодские росписи». Преподаватель группы – Светлана Летовальцева, мастер народных художественных промыслов Вологодской области. 

На мини-выставке посетители смогут увидеть предметы традиционного костюма Великоустюгского, Никольского, Бабушкинского, Тарногского, Верховажского и Харовского районов Вологодской области, выполненные ученицами студии.

Посетить выставку можно по адресу: Вологда, Советский проспект, 16, в часы работы студии.

Вход свободный.

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